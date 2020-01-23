Смартфон Vivo V17 в новом цвете «Сияющая ночь»

Смартфон Vivo V17 представлен в новой стильной расцветке под названием « Сияющая ночь». Уже 4 февраля аппарат можно будет официально приобрести. Кстати, в период с 23 января по 3 февраля этого года, тот кто оформит предварительный заказ на данный в официальном интернет-магазине Vivo получит его на 3500 тысячи меньше, чем есть на самом деле. Напомним, что аппарат характеризуется основной камерой с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп врезанную в дисплей, процессором Qualcomm Snapdragon 665, 8 Гб оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,44- дюймовым дисплеем Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.