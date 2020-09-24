Смартфон Vivo V20 SE оценен в 290 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V20 SE, которая будет стоить 290 долларов. Новинку оснастили операционной системой Android 10, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем Bluetooth 5.0 и портом USB Type-C. Размеры смартфона равны 161,0:74,1:7,8 мм, а масса – 171 г.