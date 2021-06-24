Смартфон Vivo V21 выходит в России

Компания Vivo объявила о том, что смартфоны смартфоны Vivo V21 и V21е появятся в российской продаже уже 1 июля. При этом рекомендованные цены пока не раскрываются, но очевидно, что речь идет о среднем ценовом сегменте.

Напомним, что стандартная модель характеризуется восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 44 Мп с автофокусом и оптической системой стабилизацией, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также 6,44-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и яркостью 500 кд/м2.