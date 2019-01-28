Смартфон Vivo X25 с 48-Мп камерой выйдет в феврале

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Vivo X25, который появится в глобальной продаже под названием Vivo V15 Pro. Утверждается, что смартфон выпустят в международную продажу уже в конце феврале, а в Китае он появится только в марте. Смартфону приписывают выдвижную фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру на 48, 13 и 8 Мп, 3,5 мм разъем для наушников, разъем USB-C для зарядки и передачи данных, до 12 ГБ оперативной памяти, а также встроенный под экран сканер отпечатков пальцев нового поколения, который будет работать по большей части передней панели.