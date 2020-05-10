Смартфон Vivo X50 Lite получит SoC Snapdragon 665

И снова Google Play Console стал источником утечки характеристик еще не представленного официально смартфона. На этот раз в базе засветился Vivo X50 Lite. Итак, аппарат получит платформу Qualcomm Snapdragon 665 с восемью ядрами Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, экран с разрешением 2340:1080 пикселей, врезанную в дисплей фронтальную камеру, основную камеру с несколькими модулями, 8 ГБ оперативной памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10. Дата официальной презентации и цена смартфона пока не сообщаются.

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