Смартфон Vivo X50 Lite с квадрокамерой оценен в 300 евро

Китайская компания Vivo представила смартфон среднего уровня X50 Lite, который работает под управлением FuntouchOS 10 на основе Android 10. Итак, аппарат оснастили 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и врезанной 16 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой замысловатой формы с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерной платформой Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, модулями беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Цена смартфона составляет 300 евро.