Смартфон Vivo Y11 5G оценили в 160 долларов

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y11 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также получила батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт, 6,74-дюймовый экран с разрешением HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, ударопрочность уровня SGS, заднюю крышку из композитного материала, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 16 «из коробки». Цена базовой версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составляет 160 долларов.