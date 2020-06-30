Смартфон Vivo Y30 появился в российской продаже

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y30, который был представлен в мае этого года. Официальная цена новинки составляет 16990 рублей, но до 20 июля она будет доступна со скидкой в 2000 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,47-дюймовым IPS Ultra O-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями разрешением 13, 8, 2 и 2 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 8 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем Bluetooth 5.0, FM-тюнером и операционной системой FunTouch OS 10 на базе Android 10.