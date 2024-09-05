Смартфон Vivo Y300 Pro получил батарею на 6500 мАч

Компания Vivo представила в Китае смартфон Y300 Pro, главной особенностью которого стал новый аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. По данным производителя, даже спустя 1700 полных циклов зарядки эффективность АКБ составит минимум 80%.

Новинка также характеризуется поддержкой 80-Вт проводной зарядки и и обратной зарядки, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,77-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600) и 2 Мп, сертификацией на устойчивость к падениям и 12 часам дождя, корпусом толщиной 7,69 мм, подэкранным дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, портом USB-C и фирменной прошивкой OriginOS 14 на основе ОС Android 14 «из коробки». Смартфон появится в продаже 14 сентября по цене в 255, 280, 310 и 350 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.