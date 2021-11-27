Смартфон Vivo Y32 получит тройную камеру

В сети появились подробности о смартфоне компания Vivo с кодовым наименованием V2158A, который должен появиться в продаже под названием Y32. Судя по фото, предоставленными китайский регулятором TENAA, аппарат будет сильно похож на выпущенную минувшим летом модель Vivo Y33s. Пока известно, что Vivo Y32 не получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, но сможет похвастаться тройной тыльной камерой и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Что до Vivo Y33s, то он оснащается 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Helio G80 и фронтальной камерой разрешением 16 Мп.
Комментарии и отзывы Vivo Y32
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