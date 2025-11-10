Смартфон Vivo Y500 Pro получил АКБ на 7000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y500 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка также получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и новой системой защиты зрения, 200-Мп основную камеру на сенсоре Samsung HP5 с оптической стабилизацией, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69, предустановленную прошивку OriginOS 6, а также корпус толщиной 7,81 мм и массой 198,6 грамма. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 250, 280, 325 и 365 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.