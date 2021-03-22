Смартфон Vivo Y72 5G оценен в $320

Китайская компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y72 5G, которая оснащается фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1 на базе Android 11. Новинка характеризуется 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и 96% охватом цветовой палитры NTSC, 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом для мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 2 Мп, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, боковым дактилоскопом, симметричным портом USB Type-C, слотом для карт microSD, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон появится в продаже 30 марта по цене в 320 долларов.