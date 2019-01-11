Смартфон Vivo Z3i Standard Edition получил 6 ГБ ОЗУ

Компания Vivo представила смартфон Z3i Standard Edition, который является новой версией представленного прошлой осенью Vivo Z3i. Новинку оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, чипсетом MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ энергонезависимой, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3315 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo с графической оболочкой FunTouch OS 4.5 UI. Габариты устройства равны 155,97:75,63 x 8,1 мм при массе 163,7 г. Цена смартфона составляет 295 долларов.