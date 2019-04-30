Смартфон Vivo Z3x получил процессор Snapdragon 660 и двойную камеру

2019-04-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo Z3x; [97]
Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Z3x, которая появится в продаже в мае по цене 180 долларов. Новинку оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 512, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой на 16-Мп, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi (2,4/5 ГГц), портом Micro-USB и аккумулятором на 3260 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Funtouch OS 9 на базе Android 9 Pie.


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