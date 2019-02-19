Смартфон Vivo iQOO получит 12 ГБ ОЗУ и зарядку мощностью 44 Вт

Новый бренд iQOO (принадлежит Vivo, которая сама принадлежит компании BBK Electronics) опубликовал тизер своего первого смартфона, который относится к премиум-сегменту. Смартфон получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт, тройную основную камеру, модуль NFC и разъем USB-C. Ориентировочная цена смартфона составляет 740 долларов. Не так уж и дорого, если за Xiaomi Mi 9 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти просят в Китае 600 долларов.