Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G оценен в 370 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью 11 Lite 5G NE, которая отличается от выпущенной ранее Mi 11 Lite 5G платформой Qualcomm Snapdragon 778G вместо Snapdragon 780G. Новинка также оснащается селфи-камерой разрешением 20 Мп, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, поддержкой HDR+ и частотой обновления 90 Гц, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), аккумулятором ёмкостью 4250 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также черной, синей, розовой и белой расцветками. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 370 евро, а версия с 8/256 ГБ – 400 евро.

Комментарии и отзывы Xiaomi 11 Lite 5G
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