Смартфон Xiaomi 12T получит SoC Dimensity 8100 Ultra

В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi 12T, официальный релиз которого должен состояться в ближайшие недели. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8100 Ultra с тактовой частотой до 2,85 ГГц, графикой Arm Mali-G610 MC6 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, экран с разрешением 1220:2712 пикселей и подэкранным дактилоскопом, тройную основную камеру с модулями разрешением 108 Мп (датчик изображения Samsung ISOCELL HM6), 8 Мп (серхширик на сенсоре Samsung S5K4H7) и 2 Мп (макро), селфи-камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт или 120 Вт.

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