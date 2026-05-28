Смартфон Xiaomi 17T Pro оценили в 900 евро

Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Xiaomi 17T Pro, который основан на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500. Этот процессор демонстрирует производительность в 3,57 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Новинка также получила 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, глубиной цвета 12 бит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, ОЗУ стандарта LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с и флеш-памяти UFS 4.1, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с оптикой Leica Summilux и модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор Light Fusion 950), 50 Мп (перископический телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 22,5 Вт соответственно, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, адаптеры беспроводной связи Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0, стереодинамики с поддержкой пространственного звука и подэкранный дактилоскоп. Цена Xiaomi 17T Pro в Европе составит 900 евро за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.
