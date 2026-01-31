Смартфон Xiaomi 17T получит аккумулятор на 6500 мАч

В коде программной оболочки Xiaomi HyperOS 3 появились подробности о смартфоне Xiaomi 17T, который еще не был представлен официально. Сообщается, что новинку оснастят батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400 и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик). Релиз Xiaomi 17T ожидается во второй половине этого года.

Напомним, что выпущенный в сентябре прошлого года предшественник Xiaomi 15T характеризуется 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8400-Ultra, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 и OIS), 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, системой охлаждения IceLoop 3D, стереодинамиками с Dolby Atmos, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
