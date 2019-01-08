Смартфон Xiaomi Cepheus на Snapdragon 855 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне компании Xiaomi, который проходит под кодовым названием Cepheus. Аппарат получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. В однопоточном режиме смартфон набрал 3475 баллов, а в многопоточном – 10872 балла. Каким окажется коммерческое название этого устройства, когда оно будет представлено и сколько будет стоить, пока не сообщается.