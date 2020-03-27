Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro оценен в 1000 евро

Компания Xiaomi объявила официальные европейские цены на флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Итак, Mi 10 оценен в 800 евро за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. За те же деньги предлагается в Старом Свете и Huawei P40. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется уже в 900 евро, а старшая модель Mi 10 Pro в той же конфигурации памяти оценена в 1000 евро. За эти же деньги можно купить, например, Huawei P40 Pro, который явно превосходит новинку Xiaomi в плане фотовозможностей. И это довольно странная ценовая политика на фоне не лучших продаж даже на родном китайском рынке.