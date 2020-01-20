Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro показали на реальных фото

Сетевые источники поделились реальными фотографиями флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который еще не был представлен официально. На снимках можно рассмотреть аппарат с разных сторон, а также взглянуть на упаковку и адаптер питания мощностью 65 Вт. Отметим загнутый на боковых кромках дисплей, вырез для фронтальной камеры в левом верхнем углу, вертикально ориентированную квадрокамеру на задней панели, слот для SIM-карты и порт USB Type-C. Официальная презентация смартфона состоится 11 февраля, а продажи могут стартовать уже 14 февраля. Помимо четверной камеры, Xiaomi Mi 10 Pro прочат дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и топовый процессор Snapdragon 865.