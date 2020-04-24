Смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition показали на рендерах

В сети появились рендеры и подробные характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который еще не был представлены официально. Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, версии с 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, 6,57-дюймовый AMOLED- дисплей с разрешением 2400:1800 пикселей, квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, модуль NFC и ИК-излучатель, батарею емкостью 4060 мАч и предустановленную ОС Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12. Размеры смартфона равны 164,06:72,77:7,98 мм, масса – 192 грамма.