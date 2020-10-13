Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite оценен в 280 евро

Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Xiaomi Mi 10T Lite, который первым на рынке получил новенькую платформу Qualcomm Snapdragon 750G. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 280 евро, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 330 евро. Любопытно, что первая версия получила память типа UFS 2.1, а вторая – флэш-память UFS 2.2.

Новинка также оснащается 6,67-дюймовый экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+, 84% охватом цветовой палитры NTSC и яркостью 450 кд/м2, стереодинамиками, тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, модулем NFC и ИК-излучателем.