Смартфон Xiaomi Mi 10i получил 108-Мп камеру

Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Mi 10i, который можно отнести к продвинутому среднему сегменту. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью 450 кд/м2 и поддержкой HDR10, основной квадрокамерой с главным датчиком изображения Samsung HM2 разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, до 8 ГБ ОЗУ LPPDR4x, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, стереодинамиками и портом USB Type-C. Цена версии на 6/64 ГБ в Индии составляет 287 долларов.