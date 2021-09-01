Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE полностью рассекречен

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 11 Lite NE (New Edition), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, селфи-камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4160 мАч, поддержку проводной зарядки на 33 Вт, ИК-излучатель, модуль NFC, предустановленную ОС Android 11, размеры 160,53:75,72:6,81 мм и сразу несколько ярких расцветок. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 долларов.