Смартфон Xiaomi Mi 11 Pro оценен в €650

Компания Xiaomi, как и ожидалась, пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mi 11 Pro, которую ждали еще с презентации базового Xiaomi Mi 11. Итак, новинку оснастили 6,81-дюймовым экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC, симметричным портом USB Type-C, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт. Версия с 8 ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 650 евро, а вариант на 12/256 ГБ – 700 евро.