Смартфон Xiaomi Mi 11 будет стоить 690 долларов

Один из китайских интернет-магазинов раскрыл цены на флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, который будут представлен 28 декабря. Итак, стандартный Mi 11 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 690 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 735 долларов, а за топовую версию с 12/256 ГБ памяти попросят 800 долларов.

По предварительным данным, смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.