Смартфон Xiaomi Mi 11i оценен в 650 евро

Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Mi 11i, который является переименованным клоном выпущенного ранее в Китае Redmi K40 Pro+. Как это обычно бывает, европейский вариант оказался заметно дороже китайского. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 650 евро, а вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – 700 евро. Для сравнения, в Поднебесной версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 575 долларов. Как видно, в Старом Свете такая конфигурация даже не представлена.

Новинка оснащается 6,67-дюймовым Samsung AMOLED E4 дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4520 мАч, тройной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686, главный), 8 Мп (сверхширик)и 5 Мп (макро), поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модулем Wi-Fi 6E, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 11 c оболочкой MIUI 12.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11i
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