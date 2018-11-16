Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite на 4/128 ГБ памяти появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу новую версию смартфона Mi 8 Lite, которая получила 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Новинка доступна в расцветках Deep Gray и Dream Blue по цене 259 долларов. Ранее смартфон продавался в версиях на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за 204 доллара, на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 277 долларов, а за топовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в Китае просят 291 доллар.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite оснастили сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, чипсетом Snapdragon 660, 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 3350 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android Oreo.