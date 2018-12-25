Смартфон Xiaomi Mi 8 SE обновился до стабильной версии MIUI 10.2.1

2018-12-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 SE; [74]
Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии прошивки MIUI v10.2.1.0 OEBCNFK для смартфона Xiaomi Mi 8 SE. Обновление весит 832 МБ, а первой страной, в которой оно появилось, стал Китай. В ближайшие дни прошивка станет доступна и в других регионах. Из улучшений отметим, что на заблокированном экране в статусной строке теперь можно включить иконки уведомлений разных приложений. Также была исправлена ошибка с автоматической непрерывной съемкой.

Напомним, что представленный в мае этого года «облегченный флагман» Xiaomi Mi 8 SE оснащается мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 3120 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

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