Смартфон Xiaomi Mi 8 SE подешевел до 236 долларов

Компания Xiaomi начала распространение стабильной прошивки MIUI 10 на базе Android 9 Pie для смартфона Xiaomi Mi 8 SE, который является облегченной версией флагмана. Также китайский производитель снизил цены на смартфон в Китае. Вариант с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти теперь можно купить за 236 долларов вместо 250, а версия со 128 ГБ флэш-памяти оценена в 250 долларов.

Напомним, что представленный в мае этого года «облегченный флагман» Xiaomi Mi 8 SE оснащается мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 3120 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.