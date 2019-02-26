Смартфон Xiaomi Mi 8 SE получил ночной режим Super Night Scene

Недавно мы писали о том, что смартфон Xiaomi Mi 8 SE подешевел в Китае до 238 долларов. Сегодня китайский производитель выпустил прошивку MIUI V10.2.3.0.PEBCNXM, которая привносит режим Super Night Scene. В этом режиме камера делает несколько снимков с разной экспозицией, чтобы затем склеить их в одно фото с хорошей детализацией и небольшим шумом. До Mi 8 SE ночной режим получили модели Xiaomi Mi Mix 3, Mi 8 Pro, Mi 8, Redmi Note 7 и Mi Mx 2s. Скоро Super Night Scene появится и в Xiaomi Mi 8 Lite.

Напомним, что представленный в мае этого года «облегченный флагман» Xiaomi Mi 8 SE оснащается мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 3120 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.