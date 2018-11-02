Смартфон Xiaomi Mi 8 SE получил обновление до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi начала распространение прошивки MIUI 10 на основе операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона Xiaomi Mi 8 SE. Прошивка несет в себе видоизмененный интерфейс, оптимизированное меню уведомлений, а также улучшенную эффективность работы всей системы. Отметим, что Xiaomi Mi 8 SE стал первым недорогим смартфоном компании, который получил Android 9.0 Pie. Вчера, например, вышла стабильная глобальная версия MIUI 10 для «дешевого флагмана» Xiaomi Pocophone F1.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 SE оснащается мощным процессором Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 3120 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.