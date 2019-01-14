Смартфон Xiaomi Mi 8 больше не будет падать в цене

2019-01-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8; [128]
Несколько дней назад компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7, который стал первой новинкой самостоятельного бренда Redmi. Ван Тенг, главный по новым продуктам в Xiaomi, заявил, что теперь Xiaomi полностью сосредоточится на мощных премиальных смартфонах. Также он добавил, что выход Redmi Note 7 не повлечет за собой снижения цены на смартфон Xiaomi Mi 8. Более того, флагман больше не будет дешеветь. Напомним, что последнее снижение цены на Mi8 случилось в середине ноября. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти подешевела на 60 долларов и продавалась за $418.

Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой, системой 3D-сканирования лица, аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.

Комментарии:
Dell показала компьютеры Dell Inspiron 7...
Dell показала компьютеры Dell Inspiron 7На выставке электроники 2019, компания Dell показала компьютеры Dell Inspiron 7000 Black Edition с перь...
Представлен 24-дюймовый монитор Philips ...
Представлен 24-дюймовый монитор Philips Состоялся релиз Full HD модели Philips 241B7QGJ. Этот 24-дюймовый (23,8”) ЖК-монитор станет новым эталоно...
Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую ве...
Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веНа выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе, компания Dell анонсировала но...
Монитор MSI Optix MPG341CQR обладает час...
Монитор MSI Optix MPG341CQR обладает часНа выставке CES 2019, компания MSI показала новый игровой монитор Optix MPG341CQR. Аппарат оснащен 34-дю...
Состоялся предварительный анонс смартфон...
Состоялся предварительный анонс смартфонПосле небольшой утечки в индийском подразделении торговой площадки Amazon компания Samsung решила анонсир...
Выход Lenovo Z5 Pro GT с 12 ГБ ОЗУ откла...
Выход Lenovo Z5 Pro GT с 12 ГБ ОЗУ отклаВо время анонса флагманского смартфона Lenovo Z5 Pro GT (Z5 Pro Snapdragon 855 Edition) была объявлена да...
Появились живые фото беззеркалки Olympus...
Появились живые фото беззеркалки OlympusСетевые источники поделились подробностями и живыми фотографиями беззеркальной камеры Olympus E-M1X, офиц...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 будет с...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 будет сСетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, официальный ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma DCB-100. Автомобильное пуско-зарядное устройствоОбзор Digma DCB-100. Автомобильное пуско-зарядное устройство
Обзор плюсов и минусов смартфона Sony Xperia XA2 Plus 32GBОбзор плюсов и минусов смартфона Sony Xperia XA2 Plus 32GB
Обзор HARPER HB-510. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор HARPER HB-510. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi A2 Lite 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi A2 Lite 4/64GB
Обзор Playme VEGA. Двухканальное зеркало с радар-детекторомОбзор Playme VEGA. Двухканальное зеркало с радар-детектором
Предварительный обзор MSI Prestige PS341...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341Мы привыкли к тому, что компания MSI выпускает исключительно игровые решения — мониторы, клавиатуры, мышк...
Обзор Almost Hero. Лучший кликер...
Обзор Almost Hero. Лучший кликерБольшинство современных кликеров построены на основе довольно простых механик, которые очень быстро приед...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27g...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gИгровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой пр...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. На выставке CES 2019 показали массу интересных решений — ноутбуков для геймеров, здоровенных мониторов ил...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus В последнее время игровых ноутбуков стало очень много, даже слишком — буквально каждый день можно писать ...
Обзор Cat Gunner. Воюем за котиков...
Обзор Cat Gunner. Воюем за котиковБольшинство казуальных игр копируют друг-друга, чтобы иметь больше шансов на успешные продажи встроенных ...
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OКомпания Samsung, которая когда-то очень давно была одной из лидеров на рынке ноутбуков, вдруг взяла и пр...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегах...
Обзор The Long Dark. Выжить в снегахВ последнее время проектов про выживание стало очень много — буквально каждый третий релиз предоставляет ...
Предварительный обзор ASUS Chromebook Ta...
Предварительный обзор ASUS Chromebook TaРынок планшетных компьютеров на текущий момент находится в стадии застоя — крупные бренды перестали работ...
Обзор Pigeon POP. Атака голубей...
Обзор Pigeon POP. Атака голубейКазуальные игры это всегда крайне тонкая тема, которая требует от разработчика каких-то вложений. Не обяз...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8...
Предварительный обзор LG UltraGear 27GL8На выставке CES 2019 показали много интересных железок, которые кому-то будут интересны. В частности, ком...
Обзор goodreads. Ищем книги...
Обзор goodreads. Ищем книгиВ последнее время читать стало модно – пользователи стали активнее читать электронные книги, бумажные вар...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor