Смартфон Xiaomi Mi 8 больше не будет падать в цене

Несколько дней назад компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7, который стал первой новинкой самостоятельного бренда Redmi. Ван Тенг, главный по новым продуктам в Xiaomi, заявил, что теперь Xiaomi полностью сосредоточится на мощных премиальных смартфонах. Также он добавил, что выход Redmi Note 7 не повлечет за собой снижения цены на смартфон Xiaomi Mi 8. Более того, флагман больше не будет дешеветь. Напомним, что последнее снижение цены на Mi8 случилось в середине ноября. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти подешевела на 60 долларов и продавалась за $418.

Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой, системой 3D-сканирования лица, аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.