Смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition показали на видео

В сеть утекло официальное видео флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, который еще не был представлен официально. Ролик делает акцент на таких особенность, как беспроводная зарядка и полупрозрачная задняя панель. Также стали известны подробные отличия Mi 9 Explorer Edition от стандартной версии смартфона. Это 12 ГБ оперативной памяти и объектив основного модуля камеры (датчик изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп. В объектив состоит из 6 элементов и имеет максимальную диафрагму F/1,75, а в Explorer Edition он характеризуется конструкцией из 7 элементов и апертуры F/1,47. Напомним, что официальный анонс нового флагмана Xiaomi состоится уже 20 февраля.