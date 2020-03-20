Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G дешевеет очень медленно

Китайцы из Recycling Bao опубликовали любопытный рейтинг, состоящий из самых медленно дешевеющих смартфонов. Довольно неожиданно на первых двух строчка оказались Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Redmi K30 5G, хотя обычно смартфоны этого китайского производителя довольно стремительно сбавляют в цене. Остаточная цена первой модели составила 80% от оригинальной цены, а у второй – 76,54%. В Китае базовая версия Xiaomi Mi 9 Pro 5G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов. Дальше в рейтинге располагаются Huawei Mate 30 Pro 5G, Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate X 5G, Oppo Reno 3 Pro, Huawei Nova 6 5G, Huawei Mate 20 X 5G и Honor V30.