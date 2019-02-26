Смартфон Xiaomi Mi 9 SE будет продаваться не только в Китае

Пару дней назад компания Xiaomi презентовала свой новый флагманский смартфон Mi 9 для европейского рынка. А вот об облегченном флагмане Mi 9 SE не было сказано ни слова. Все решили, что повторится история с Mi 8 SE, который так и не вышел за пределы Поднебесной. Однако сегодня в сети появилась информация о том, что уже 1 марта Xiaomi Mi 9 SE появится на японском рынке. Стало быть, глобальному запуску все же быть. Выйдет ли смартфон еще в каких-нибудь странах, источник не уточняет. Зато он утверждает, что в Японии будут продавать и премиальную модель Mi 9 Explorer Edition. Цены, к сожалению, не называются.

Напомним, что Mi 9 SE оснастили 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.