Смартфон Xiaomi Mi 9 SE оценен в 300 долларов

Компания Xiaomi представила облегченную версию флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который предсказуемо получил название Mi 9 SE. Новинку оснастили 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Продажи смартфона стартуют 1 марта по цене 297 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти и 341 доллар за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.