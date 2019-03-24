Смартфон Xiaomi Mi 9 SE скоро появится в международной продаже

Представленный в прошлом месяце смартфон Xiaomi Mi 9 SE пока продается только в Китае, но уже скоро ситуация может измениться. По данным профильного издания GizChina.it, демонстрационный экземпляр Xiaomi Mi 9 SE на выставке MWC работал под управлением глобальной стабильной версии прошивки MIUI 10.2 с предустановленными приложениями Google и разными языками. Стало быть, начало международных продаж уже не за горами.

Напомним, что Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.