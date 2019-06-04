Смартфон Xiaomi Mi 9 получил обновление MIUI с поддержкой DC Dimming

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию стабильной прошивки MIUI под номером 10.2.27.0.PFACNXM. Обновление весит всего 260 МБ, но добавляет долгожданную функцию DC Dimming, которая устраняет мерцание экрана на минимальной яркости. Также прошивка содержит майский патч безопасности Android, улучшение работы интерфейса, экрана и сканера отпечатков пальцев.

Напомним, что представленный в феврале этого года Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.