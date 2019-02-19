Смартфон Xiaomi Mi 9 получит аккумулятор на 3300 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор на 3300 мАч. Для сравнения, у предшественника была батарея на 3400 мАч. Однако, учитывая более энергоэффективный процессор, автономность должна сохраниться на прежнем уровне. По предварительным данным, флагман получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, 6,4 дюймовый дисплей и поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Официальный анонс состоится уже 20 февраля.