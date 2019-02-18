Смартфон Xiaomi Mi 9 получит модуль NFC

Как известно, в большинстве бюджетных смартфонов Xiaomi имеется фирменный ИК-излучатель, а вот в более дорогих моделях линейки Mi он встречается редко. Например, его нет в пока еще актуальном флагмане Mi 8. А вот в грядущем Mi 9 ИК-излучатель точно будет – это подтвердил руководитель компании Лей Цзунь. Также Mi 9 получит новый модуль NFC – NXP SN100T, который обеспечит более быстрое считывание и передачу данных. Появится в новом флагмане и двухдиапазонный адаптер GPS, который впервые нашел применение в Mi 8. Утверждается, что в адаптере улучшен прием сигнала за счет оптимизации антенн. Официальный анонс флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 запланирован на 20 февраля.