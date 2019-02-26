Смартфон Xiaomi Mi 9 проверили на прочность

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 еще толком не успел появиться в продаже, а его уже испытали на прочность. Впрочем, источник опубликовал лишь фото с покрывшейся паутинкой задней панелью, не рассказывая, что привело смартфон к таким повреждениям. Напомним, что задняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass 5. При этом в Китае аппарат можно приобрести с фирменной страховкой Xiaomi, которая стоит 45 долларов и покрывает все возможные повреждения.

Напомним, что смартфон оснастили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт. Смартфон уже занял третье место в рейтинге камерофонов DxOMark, опередив Galaxy Note 9 и iPhone XS Max, но не дотянув до Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.