Смартфон Xiaomi Mi 9 с каплевидным вырезом показали на фото

В сети появилась подборка качественных фотографий флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Отметим каплевидный вырез под фронтальную камеру, решетка громкоговорителя, встроенную в рамку, а также вертикально ориентированную тройную основную камеру. Напомним, что слухи прочат китайскому флагману топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, 6,4 дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 3500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Официальная презентация Xiaomi Mi 9 запланирована на 20 февраля.