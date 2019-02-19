Смартфон Xiaomi Mi 9 уже можно заказать в Китае за 600 долларов

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 будет стоить заметно дороже своего предшественника. Об этом уже заявил глава Xiaomi Лей Цзунь. Некоторые китайские интернет-магазины уже предлагает заказать его по очень высоким ценам, хотя официальная презентация смартфона состоится только завтра. Например, за базовую версию в черном цвете с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти просят 600 долларов. Другая версия – с 8 ГБ оперативной, 128 ГБ флэш-памяти и черным цветом корпуса предлагается за 700 долларов. Выполнить заказ магазины обещают в конце марта. Интересно, сколько будет стоить топовая версия с 12 ГБ оперативной памяти?