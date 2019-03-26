Смартфон Xiaomi Mi 9X окажется дешевле Mi 9 SE

В сети появились подробности о смартфоне Xiaomi Mi 9X, который послужит основой для модели Mi A3. Итак, устройству прочат 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом и подэкранным сканером отпечатков пальцев, производительный чипсет Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3300 мАч, 32-Мп фронтальную камеру, тройную основную камеру с 48-Мп датчиком Sony IMX586, 13-Мп модулем со сверхширокоугольным объективом и дополнительным модулем на 8 Мп. По словам источника, базовая модель на 64 ГБ памяти будет стоить 255 долларов. Таким образом, смартфон окажется дешевле Mi 9 SE при схожих характеристиках.