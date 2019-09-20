Смартфон Xiaomi Mi A1 обновят до Android 10

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi Mi A1, работающего под управлением Android 10. Это может значить, что китайский производитель выпустит свежую версию операционной системы Android для смартфона, вышедшего два года назад. Этот аппарат стал первой моделью Xiaomi, выпущенной в рамках программы Android One. Отметим, что ранее Xiaomi Mi A1 не вошел в перечень устройств Xiaomi и Redmi, которые будут обновлены до Android 10.

Напомним, что Xiaomi Mi A1 оснащается металлическим корпусом, двойной камерой, которая состоит из 12-Мп телефотомодуля и 12-Мп широкоугольного модуля, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3080 мАч, портом USB Type-C, инфракрасным портом и 3,5-мм разъемом для наушников.