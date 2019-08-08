Смартфон Xiaomi Mi A3 оценен в 17 тысяч рублей

2019-08-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A3; [25]
Компания Xiaomi поделилась подробностями российского выхода смартфона Xiaomi Mi A3, который был представлен в прошлом месяце. Аппарат появится в продаже 16 августа по цене в 16 990 и 18 990 рублей за версии с 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, соответственно.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. При этом модуля NFC в смартфоне нет.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi A3
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