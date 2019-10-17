Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 засветился на живом фото

Слухи о потенциальном топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 4 ходят уже давно и зачастую они противоречат друг другу. Если ранее сообщалось, что смартфон выйдет до конца 2019 года, то, согласно самым свежим сведениям, аппарат задержится аж до февраля 2020 года. Сегодня в сети появилась замазанная, нечеткая фотография, на которой, как утверждается, изображен именно Xiaomi Mi Mix 4. Несмотря на конспирацию, можно разглядеть главную особенность грядущей новинки – так называемый «дисплей-водопад». То есть, сильно загнутый на боковые кромки экран. Также отметим отсутствие вырезов на передней панели – скорее всего, фронтальная камера будет выдвижной, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей.